Sartorius Stedim Biotech Aktie
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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Muttergesellschaft Sartorius ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
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Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
260,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
164,10 €
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Abst. Kursziel*:
58,44%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
164,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
58,34%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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