ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren liege auf einer möglichen Erholung der Nachfrage beim Zubehör für die Bioprozesstechnik im weiteren Verlauf des Jahres./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
182,90 €
Abst. Kursziel*:
20,28%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
186,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
17,71%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
