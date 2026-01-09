Sartorius Stedim Biotech Aktie

214,20EUR -7,30EUR -3,30%
Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

09.01.2026 08:28:01

Sartorius Stedim Biotech Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 240 Euro belassen. Charles Weston begründete sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Hinweis, dass die Aktie des Biopharma- und Laborausrüsters in letzter Zeit überdurchschnittlich gut gelaufen sei. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
214,40 € 		Abst. Kursziel*:
11,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
214,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,04%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

