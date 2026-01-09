Sartorius Stedim Biotech Aktie
|214,20EUR
|-7,30EUR
|-3,30%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 240 Euro belassen. Charles Weston begründete sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Hinweis, dass die Aktie des Biopharma- und Laborausrüsters in letzter Zeit überdurchschnittlich gut gelaufen sei. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
214,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
214,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,04%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
