Sartorius Stedim Biotech Aktie
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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) des deutschen Konzerns Sartorius im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
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Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
260,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
164,90 €
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Abst. Kursziel*:
57,67%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
165,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
56,82%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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