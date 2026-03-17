NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags der Mutter Sartorius./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMT

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