Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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17.03.2026 10:17:58

Sartorius Stedim Biotech Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags der Mutter Sartorius./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
169,20 € 		Abst. Kursziel*:
38,89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
171,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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