Sartorius Stedim Biotech Aktie
|188,80EUR
|5,60EUR
|3,06%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende beim Auftragseingang für Laborausrüstung und ein mögliches stärkeres Wachstum bei Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse im Blick, schrieb Matthew Weston am Freitag. Beim Umsatz decke sich seine Schätzung mit dem Marktkonsens, beim operativen Gewinn liege er leicht darüber./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
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Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
185,60 €
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Abst. Kursziel*:
18,53%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
188,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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