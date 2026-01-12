Sartorius Stedim Biotech Aktie
|210,40EUR
|-3,80EUR
|-1,77%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Sartorius Stedim nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 246 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo nun bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Die Papiere des Mutterkonzerns Sartorius sind bereits neutral eingestuft./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
246,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
211,60 €
|
Abst. Kursziel*:
16,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
210,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,92%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
16.10.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
15.10.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|11:05
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|11:05
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|212,20
|-0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:39
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:05
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|10:20
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|10:14
|BASF Neutral
|UBS AG
|10:13
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:08
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:03
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:59
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:59
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:53
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09:48
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09:48
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|08:05
|SAP Buy
|UBS AG
|07:55
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07:43
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG