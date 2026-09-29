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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX nach dem erstmaligen Flug der Riesen-Rakete Starship in die Erdumlaufbahn auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Während der Mission sei es zwar zu einer kurzen dramatischen Situation gekommen, als eine vorzeitige Triebwerksabschaltung zunächst zu einer Absage des Eintritts in die Umlaufbahn geführt habe, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt aber ist der Experte der Ansicht, dass die Entwicklung von Starship weiterhin weitgehend seinen Erwartungen entsprechend voranschreitet./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 148,64
|
Abst. Kursziel*:
58,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 149,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,46%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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