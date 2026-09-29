Ferrari Aktie

353,75EUR 4,70EUR 1,35%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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29.09.2026 15:49:26

Ferrari Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Luxussportwagenbauers im dritten Quartal sollten denen des ersten Halbjahrs ähneln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er erwartet einen leichten Umsatzrückgang, der durch die Produktpalette, die geografische Aufstellung und die Preisentwicklung kompensiert werden sollte. Die Italiener dürften zeigen, dass sie den Kostendruck mit ihren starken Produkten absorbieren können./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
354,10 € 		Abst. Kursziel*:
7,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
353,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,42%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 353,75 1,35% Ferrari N.V.

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13:10 Hermès Equal Weight Barclays Capital
13:09 freenet Equal Weight Barclays Capital
13:09 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
11:54 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 RELX Buy UBS AG
11:50 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:22 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11:22 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
11:20 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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