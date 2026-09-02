SpaceX Aktie

121,68EUR -1,26EUR -1,02%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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02.09.2026 17:13:23

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das angekündigte neue Startareal von SpaceX für Starship-Raketen in Louisiana sei aus Kapazitätssicht zu begrüßen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einer möglichen staatlicherseits genehmigten Ausweitung der Raketenstarts in der existierenden Startbasis in Texas könne SpaceX dort irgendwann an Grenzen stoßen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 140,88 		Abst. Kursziel*:
66,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 140,81 		Abst. Kursziel aktuell:
66,89%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

SpaceX 121,20 -1,42% SpaceX

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13:38 VINCI Overweight Barclays Capital
12:52 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:02 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
12:02 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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10:48 DHL Group Neutral UBS AG
10:47 DHL Group Kaufen DZ BANK
08:51 HUGO BOSS Neutral UBS AG
08:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
08:33 Continental Buy UBS AG
08:27 Nestlé Neutral UBS AG
08:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 PUMA Equal Weight Barclays Capital
07:29 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 adidas Overweight Barclays Capital
06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:24 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
01.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
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01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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