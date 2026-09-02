SpaceX Aktie
|121,68EUR
|-1,26EUR
|-1,02%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das angekündigte neue Startareal von SpaceX für Starship-Raketen in Louisiana sei aus Kapazitätssicht zu begrüßen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einer möglichen staatlicherseits genehmigten Ausweitung der Raketenstarts in der existierenden Startbasis in Texas könne SpaceX dort irgendwann an Grenzen stoßen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 140,88
|
Abst. Kursziel*:
66,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 140,81
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,89%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|121,20
|-1,42%
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|15:28
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|14:58
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|13:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:38
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|12:02
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|BAT Buy
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:51
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
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|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
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|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
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|01.09.26
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