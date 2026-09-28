SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Unternehmenschef Elon Musk habe einen aktuellen Überblick über den Zeitplan für den Ausbau der Rechenkapazitäten im Bereich der Künstlichen Intelligenz gegeben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Nach Einschätzung des Analysten sollte SpaceX Ende November über ausreichend Kapazität für die Cloud-Hosting-Verträge sowie den wachsenden Bedarf an Training und Anwendung der KI-Modelle verfügen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 146,92
|
Abst. Kursziel*:
59,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 147,50
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,32%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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