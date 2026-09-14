SpaceX Aktie
|128,54EUR
|-1,56EUR
|-1,20%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned kommentierte in einer am Montag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass der Weltraumkonzern Direkt-Telefonie über sein Satellitennetzwerk Starlink anbieten könnte. Seine favorisierte Wahl dafür bleibt die Zusammenarbeit mit einem virtuellen Mobilfunknetzbetreiber. Trotz der üblichen Herausforderungen seien die damit verbundenen Chancen wesentlich größer. Am wichtigsten für SpaceX bleibe die Möglichkeit, orbitale Rechenzentren zu schaffen./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 248,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 148,54
|
Abst. Kursziel*:
66,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 149,01
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,43%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
13.09.26
|ROUNDUP 2: Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung (dpa-AFX)
|
13.09.26
|ROUNDUP: Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung (dpa-AFX)
|
12.09.26
|SpaceX-Aktie im Fokus: Starship-Start steht bevor (finanzen.at)
|
11.09.26
|Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Dieser Timing-Fehler schmälerte die Rendite (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|15:28
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|15:28
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|15:28
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|127,74
|-1,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:28
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|15:26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|15:25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|15:24
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|15:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:29
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|13:48
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:57
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:02
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|10:22
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:20
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research