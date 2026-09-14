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14.09.2026 15:28:21

SpaceX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned kommentierte in einer am Montag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass der Weltraumkonzern Direkt-Telefonie über sein Satellitennetzwerk Starlink anbieten könnte. Seine favorisierte Wahl dafür bleibt die Zusammenarbeit mit einem virtuellen Mobilfunknetzbetreiber. Trotz der üblichen Herausforderungen seien die damit verbundenen Chancen wesentlich größer. Am wichtigsten für SpaceX bleibe die Möglichkeit, orbitale Rechenzentren zu schaffen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 248,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 148,54 		Abst. Kursziel*:
66,96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 149,01 		Abst. Kursziel aktuell:
66,43%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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