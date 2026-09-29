Netflix Aktie

62,39EUR 1,54EUR 2,53%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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29.09.2026 14:23:48

Netflix Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Bryan Kraft kappte am Dienstag zwar seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow des Streamingriesen. Die Bewertung biete aktuell aber eine attraktive Einstiegschance. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur noch 18 werde dem immer noch sehr robusten Wachstumspotenzial nicht gerecht. Trotz viel negativerer Anlegerstimmung lägen die Konsensschätzungen bis 2028 zudem höher als im Juni 2025 am Rekord der Aktien. Kraft kritisiert die "Obsession des Marktes" mit den gesunkenen Bildschirmzeiten der US-Kunden. Global seien sie immer weiter gestiegen und die US-Schwäche könne auch mit temporär weniger zugkräftigen Inhalten zu erklären sein. Zudem sei der stärkste Rückgang mit der Winter-Olympiade und der Fußball-WM zusammengefallen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 95,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 69,23 		Abst. Kursziel*:
37,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 70,75 		Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
Analyst Name::
Bryan Kraft 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 62,39 2,53% Netflix Inc.

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15:00 BASF Kaufen DZ BANK
14:23 Netflix Buy Deutsche Bank AG
13:10 Hermès Equal Weight Barclays Capital
13:09 freenet Equal Weight Barclays Capital
13:09 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
11:54 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 RELX Buy UBS AG
11:50 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:22 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11:22 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
11:20 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 Nestlé Neutral UBS AG
11:13 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
11:10 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
11:08 Porsche vz. Buy UBS AG
10:58 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
10:57 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:57 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:48 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:45 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:39 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:34 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:33 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:32 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10:30 Siemens Buy UBS AG
10:30 Vossloh Hold Warburg Research
10:30 flatexDEGIRO Buy UBS AG
10:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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