PUMA Aktie
|22,46EUR
|-0,42EUR
|-1,84%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,61 €
|
Abst. Kursziel*:
6,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
25.09.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
22.09.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.09.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|22,46
|-1,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research