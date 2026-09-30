PUMA Aktie

22,46EUR -0,42EUR -1,84%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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29.09.2026 20:42:13

PUMA SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,61 € 		Abst. Kursziel*:
6,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

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mehr Analysen
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 22,46 -1,84% PUMA SE

Aktuelle Aktienanalysen

29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 RELX Buy UBS AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev Buy UBS AG
29.09.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
29.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
29.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.09.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
29.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
29.09.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
29.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Siemens Buy UBS AG
29.09.26 Vossloh Hold Warburg Research
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