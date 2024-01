NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Ausgangsposition beim Chipkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen sei ebenso gut wie die Markterwartungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unabhängig davon, ob sich das Management bei seinem Ausblick eher an den positiven Vorgaben von Infineon orientiere oder vorsichtiger prognostiziere wie Wettbewerber Microchip, dürften die Aussagen in beiden Fällen positiv auf die Aktie wirken. So könnte etwa eine schwache Prognose als "Neustart" betrachtet werden./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.