AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
14.08.2026 08:01:43
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,40 €
|
Abst. Kursziel*:
44,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,88%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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