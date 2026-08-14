pbb Aktie
|3,69EUR
|0,11EUR
|3,02%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Vorsteuerergebnis habe seiner Erwartung entsprochen, die Erträge hätten sie jedoch verfehlt, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Positiv überrascht habe die Kernkapitalquote des Gewerbeimmobilien-Finanzierers./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
5,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,64 €
|
Abst. Kursziel*:
51,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,05%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
10.08.26
|SDAX aktuell: SDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
10.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
21.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,68
|2,85%
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|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:32
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|08:31
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.