init innovation in traffic systems Aktie
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WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel beschleunigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe jedoch seine Prognose verfehlt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
67,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,00 €
|
Abst. Kursziel*:
50,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,54%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE
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