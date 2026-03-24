SUSS MicroTec Aktie
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann rechnet am 30. März mit einem durchwachsenen Bericht des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche. Insgesamt hält er die Anlagestory aber für intakt, wie er am Dienstag schrieb./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,42 €
|
Abst. Kursziel*:
19,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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