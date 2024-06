NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach einem Treffen mit einem Investor-Relations-Manager des Autobauers auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Es sei über Fragen rund um das sich abkühlende Wachstum, die Aussichten mit neuen Modellen und die Strategie mit dem Robotaxi gesprochen worden, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nächste Wachstumswelle solle wohl ab 2025 durch die Einführung kostengünstigerer Modelle vorangetrieben werden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 08:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 08:04 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.