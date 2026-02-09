UniCredit Aktie

09.02.2026 17:30:03

UniCredit Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Unicredit nach Zahlen für 2025 und der Ankündigung massiver Kapitalrückführungen an die Aktionäre von 76 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäftszahlen des vierten Quartals seien durch verschiedene Sonderfaktoren verzerrt, spannender seien die Ziele fu?r die Jahre 2028 und 2030, die sehr ambitioniert erschienen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber positiv, dass sich die Bank nicht auf den erreichten Erfolgen ausruhe./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
78,75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
78,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

