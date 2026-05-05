NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung die starken Gebühren und Provisionen der italienischen Großbank bei zugleich positiven Trends mit Blick auf das Handelsvolumen./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.