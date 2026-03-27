Volvo AB Aktie

27,51EUR -0,12EUR -0,43%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

27.03.2026 11:06:03

Volvo AB (B) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
300,40 SEK 		Abst. Kursziel*:
-3,46%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
300,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,46%
Analyst Name::
Chad Dillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

