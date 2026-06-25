Vonovia Aktie
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 26 angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt Vonovia zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
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Unternehmen:
Vonovia SE
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
26,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
20,99 €
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Abst. Kursziel*:
23,87%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
21,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
23,22%
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Analyst Name::
Thomas Rothäusler
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KGV*:
-
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