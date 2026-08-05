Vonovia Aktie
|21,11EUR
|-0,50EUR
|-2,31%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das erste Halbjahr ähnele dem ersten Quartal und sei "weitgehend ereignisarm" verlaufen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Im Fokus stehe die gesenkte Schätzung für das Mietenwachstum aus eigener Kraft im Gesamtjahr./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,41 €
|
Abst. Kursziel*:
40,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,11%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
10:49
|Regierung plant günstige Wohnungen - Vonovia will mitmischen (dpa-AFX)
|
10:35
|WDH: Vonovia verdient dank höherer Mieten operativ mehr (dpa-AFX)
|
10:35
|Aktie im Fokus: Vonovia erzielt im Halbjahr operatives Wachstum (Dow Jones)
|
10:34
|Vonovia begrüßt geplantes Enteignungsverbot für Wohnungen (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia nach Zahlen auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)