Vonovia Aktie

21,11EUR -0,50EUR -2,31%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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05.08.2026 10:26:58

Vonovia SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das erste Halbjahr ähnele dem ersten Quartal und sei "weitgehend ereignisarm" verlaufen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Im Fokus stehe die gesenkte Schätzung für das Mietenwachstum aus eigener Kraft im Gesamtjahr./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,41 € 		Abst. Kursziel*:
40,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,11%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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