Vonovia Aktie

21,00EUR 0,03EUR 0,14%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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30.03.2026 10:12:34

Vonovia SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef sei zuversichtlich hinsichtlich der Konzernziele - trotz allen Gegenwinds, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,15 € 		Abst. Kursziel*:
32,39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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