Vonovia Aktie
|21,00EUR
|0,03EUR
|0,14%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
30.03.2026 10:12:34
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef sei zuversichtlich hinsichtlich der Konzernziele - trotz allen Gegenwinds, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,15 €
|
Abst. Kursziel*:
32,39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
|
26.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)