NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan beschäftigte sich bereits in einer am Montag vorliegenden Studie mit den am 13. März erwarteten Jahreszahlen und dem Strategie-Update des Modekonzerns. Mit Blick auf die Unternehmensziele für 2023 sei sie zuversichtlich, schrieb sie. Zugleich gebe es wenig Gründe, bereits jetzt schon in die Aktie zu investieren. Mit Blick auf das Strategie-Update rechnet sie nicht mit der Ankündigung neuer, wesentlicher Initiativen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 21:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.