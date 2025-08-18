Zalando Aktie

23,51EUR 0,25EUR 1,07%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
18.08.2025 18:01:30

Zalando Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,38 € 		Abst. Kursziel*:
36,87%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
23,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,11%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

