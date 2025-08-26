Zalando Aktie
|24,56EUR
|-0,14EUR
|-0,57%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Einzelhandel zählt Zalando bei einem durchschnittlichen Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehn-Prozent-Bereich und vergleichsweise moderater Bewertung zu den bevorzugten Werten der Analystin Manjari Dhar, wie aus einer Einschätzung am Dienstag hervorgeht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
24,59 €
Abst. Kursziel*:
62,67%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
24,56 €
Abst. Kursziel aktuell:
62,87%
Analyst Name::
Manjari Dhar
KGV*:
-
