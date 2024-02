Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent leichter bei 16 948,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 909,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 007,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der LUS-DAX 16 701,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 368,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 15 433,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,22 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,61 Prozent auf 358,00 EUR), Continental (+ 2,17 Prozent auf 77,32 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 45,53 EUR), Deutsche Bank (+ 0,88 Prozent auf 11,98 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 66,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,53 Prozent auf 33,06 EUR), SAP SE (-3,04 Prozent auf 162,66 EUR), Siemens Energy (-1,17 Prozent auf 14,34 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 163,48 EUR) und Brenntag SE (-1,00 Prozent auf 78,92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 583 899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 196,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index.

