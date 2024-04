Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

So bewegt sich der DAX am fünften Tag der Woche.

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,87 Prozent auf 17 682,75 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,782 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,014 Prozent leichter bei 17 834,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 837,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 834,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 643,36 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,42 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 17 987,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 555,13 Punkte. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.04.2023, einen Stand von 15 895,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 0,77 Prozent auf 136,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,08 EUR), RWE (+ 0,49 Prozent auf 32,50 EUR), Henkel vz (+ 0,42 Prozent auf 72,20 EUR) und EON SE (+ 0,33 Prozent auf 12,30 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-3,19 Prozent auf 270,00 EUR), Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 17,43 EUR), Siemens Healthineers (-2,11 Prozent auf 50,10 EUR), Continental (-1,92 Prozent auf 62,28 EUR) und Heidelberg Materials (-1,80 Prozent auf 92,80 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 373 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,981 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at