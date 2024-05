Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten

In Frankfurt war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 17 905,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,782 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,020 Prozent fester bei 17 935,78 Punkten, nach 17 932,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 17 875,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 981,04 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,41 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.04.2024, lag der DAX noch bei 18 283,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wies der DAX 16 918,21 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 726,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 567,16 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,85 Prozent auf 28,13 EUR), RWE (+ 2,08 Prozent auf 33,31 EUR), QIAGEN (+ 1,29 Prozent auf 39,59 EUR), Beiersdorf (+ 1,14 Prozent auf 142,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,12 Prozent auf 21,73 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-4,66 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 31,34 EUR), MTU Aero Engines (-2,78 Prozent auf 220,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,73 Prozent auf 51,20 EUR) und adidas (-1,06 Prozent auf 224,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 377 248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 198,078 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at