NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Eckdaten zum dritten Quartal und einem gesenkten Gewinnausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei ersichtlich, dass eine Phase schwächerer Margen bei dem IT-Dienstleister wohl länger anhalte, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Geschäfte./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 10:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 10:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.