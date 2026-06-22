NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Die europäischen Zahlungsdienstleister seien aufgrund ihres hohen Wachstums- und Margenpotenzials weiterhin attraktiv, allerdings in geringerem Umfang als noch im Vorjahr erwartet, schrieb Hannes Leitner am Sonntag. Die verstärkte Aktivität von Private-Equity-Firmen bei Nexi und zuletzt bei Edenred könnte den Bewertungen zumindest eine Untergrenze setzen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.