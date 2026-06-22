Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Die europäischen Zahlungsdienstleister seien aufgrund ihres hohen Wachstums- und Margenpotenzials weiterhin attraktiv, allerdings in geringerem Umfang als noch im Vorjahr erwartet, schrieb Hannes Leitner am Sonntag. Die verstärkte Aktivität von Private-Equity-Firmen bei Nexi und zuletzt bei Edenred könnte den Bewertungen zumindest eine Untergrenze setzen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 15:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
1 166,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
880,70 €
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Abst. Kursziel*:
32,39%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
886,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
31,57%
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Analyst Name::
Hannes Leitner
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KGV*:
-