Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

810,50EUR -5,70EUR -0,70%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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21.07.2026 11:51:48

Adyen BV Parts Sociales Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers rechne er mit einem Nettoumsatzwachstum von 21 Prozent, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt bewerte er das Chance/Risiko-Verhältnis als attraktiv. Zudem thematisierte der Experte, dass Adyen durch das Geschäft mit Shopify Potenzial habe./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
812,80 € 		Abst. Kursziel*:
66,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
810,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,56%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 810,50 -0,70% Adyen B.V. Parts Sociales

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10:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
10:50 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:49 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
10:48 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:47 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
10:46 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:45 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:39 Fraport Equal Weight Barclays Capital
10:08 Fraport Market-Perform Bernstein Research
09:52 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:39 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:38 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:35 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:27 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:08 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:05 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:20 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
20.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
20.07.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
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