Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|922,80EUR
|12,70EUR
|1,40%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Die Stimmung sei nach wie vor gedrückt, schrieb Hannes Leitner in einem Ausblick am Dienstag. Forderungen von Investoren nach Ausschüttungen seien berechtigt angesichts der Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Zahlungsdienstleister. Allerdings bleibe der Zeitpunkt solcher Ausschüttungen unklar./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 166,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
926,20 €
|
Abst. Kursziel*:
25,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
922,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,35%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|922,80
|1,40%
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|14:18
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:02
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|12:43
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|12:17
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:16
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:15
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:14
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:53
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:34
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:32
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.