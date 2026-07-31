Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. August anstehenden Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Angesichts der Zurückhaltung am Markt wäre ein Erfüllen der Erwartungen ein positiver Impuls für die Aktie des Zahlungsabwicklers, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
1 350,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
897,30 €
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Abst. Kursziel*:
50,45%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
875,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
54,13%
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-