NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. August anstehenden Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Angesichts der Zurückhaltung am Markt wäre ein Erfüllen der Erwartungen ein positiver Impuls für die Aktie des Zahlungsabwicklers, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.