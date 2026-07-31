Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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31.07.2026 15:45:50

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. August anstehenden Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Angesichts der Zurückhaltung am Markt wäre ein Erfüllen der Erwartungen ein positiver Impuls für die Aktie des Zahlungsabwicklers, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
897,30 € 		Abst. Kursziel*:
50,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
875,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,13%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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