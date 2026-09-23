NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich der Berufung des Klarna-Managers Niclas Neglen zum künftigen Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Angesichts der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der Kommunikation des Zahlungsabwicklers und den Erwartungen der Investoren, werde Neglen das Vertrauen des Marktes erst noch gewinnen müssen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.