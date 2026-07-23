Ahold Delhaize Aktie
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Ahold Delhaize nach deutlich gesenkten Jahreszielen des US-Konkurrenten Albertsons auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Auch die Einschätzung "negative Catalyst Watch" wurde mit Blick auf die am 5. August anstehenden Halbjahreszahlen bestätigt. Die Aktie der Supermarktkette befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Obwohl es unternehmensspezifische Gründe für das deutlich gesenkte Geschäftsjahresziel je Aktie 2026/27 von Albertsons geben könnte, geht Analyst Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar dennoch davon aus, dass die Auswirkungen auch negativ für Ahold Delhaize sein dürften. Er rechnet für das zweite Quartal des Unternehmens mit einem weiteren Umsatzrückgang, verbunden mit Preisanpassungen, die die Margen belasten dürften./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24,07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,28%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
33,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,45%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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