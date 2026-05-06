NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Handelskette habe von der Profitabilität auf dem US-Markt profitiert, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Daran scheine sich auch im Monat April nichts geändert zu haben./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.