NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Der Handelskonzern habe niedrige Erwartungen erfüllt, schrieb Borja Olcese in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das laufende Geschäftsjahr bleibe aber eine Herausforderung. Mit Blick auf die Prognosen des Unternehmens und die Markterwartungen nähmen die Risiken zu./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:34 / BST



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