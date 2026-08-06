Ahold Delhaize Aktie
|34,21EUR
|-0,17EUR
|-0,49%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die US-Konsumstimmung sei mau, aber die Supermarktkette hänge die Konkurrenz ab, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach den Zahlen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,74 €
|
Abst. Kursziel*:
12,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,00%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|34,21
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK