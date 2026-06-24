Ahold Delhaize Aktie

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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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24.06.2026 06:33:55

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34,91 € 		Abst. Kursziel*:
-31,05%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30,25%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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