Ahold Delhaize Aktie

38,37EUR -0,88EUR -2,24%
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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06.05.2026 13:46:21

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der niederländische Supermarktbetreiber habe gut abgeschnitten und mit den Margen positiv überrascht, schrieb William Woods am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die wichtigste Nachricht sei allerdings der für 2027 angekündigte Weggang des hoch angesehenen Konzernchefs Frans Muller./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38,14 € 		Abst. Kursziel*:
-0,37%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,96%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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