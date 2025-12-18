Douglas Aktie
Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr sei solide./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas Buy
|
Unternehmen:
Douglas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglasmehr Nachrichten
Analysen zu Douglasmehr Analysen
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.