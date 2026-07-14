Zalando Aktie
|27,35EUR
|0,29EUR
|1,07%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
14.07.2026 12:14:46
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Im Laufe der kommenden Quartale dürften sich die Anleger immer mehr auf die Margenchancen des Onlinehändlers konzentrieren, schrieb Yashraj Rajani am Montag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,50 €
|
Abst. Kursziel*:
32,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,46%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
|
10.07.26
|Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
10.07.26
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zalando-Aktie fester nach Sozialplan-Einigung in Erfurt (dpa-AFX)
|
09.07.26
|ROUNDUP: Aus für Zalando-Standort Erfurt besiegelt - Sozialplan steht (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)