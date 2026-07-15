Ferrari Aktie

325,30EUR 2,00EUR 0,62%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 06:42:07

Ferrari Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen Ferrari am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie sehen im Unternehmen einen "konkurrenzlosen Luxus-Infrastruktur-Player", der sich dank seines ultrareichen Kundenstamms immer besser von der allgemeinen Autokonjunktur abkoppeln kann./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
323,00 € 		Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
325,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten