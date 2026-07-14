ING Group Aktie

28,87EUR 0,51EUR 1,80%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 12:12:28

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 29,50 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom rechnet mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen Ende Juli schrieb. Er sieht starke Zinseinkünfte und Gebühreneinnahmen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,43 € 		Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten