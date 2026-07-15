DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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15.07.2026 09:06:54

DocMorris Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Umsatzzahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse hob am Mittwoch vor allem das beschleunigte Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland hervor. Diese starke Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen zeige, dass sich der gezieltere Einsatz eines reduzierten Marketingbudgets auszahle./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,88 CHF 		Abst. Kursziel*:
61,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,77%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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