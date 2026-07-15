DocMorris Aktie
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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Umsatzzahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse hob am Mittwoch vor allem das beschleunigte Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland hervor. Diese starke Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen zeige, dass sich der gezieltere Einsatz eines reduzierten Marketingbudgets auszahle./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
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Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
9,50 CHF
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
5,88 CHF
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Abst. Kursziel*:
61,63%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
10,30 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-7,77%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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