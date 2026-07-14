ATOSS Software Aktie

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ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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14.07.2026 13:20:32

ATOSS Software Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht über das zweite Quartal auf ein durchwachsenes Bild, das sich nach Analysen und Gesprächen mit Branchenvertretern abzeichne. Während Unternehmen wie SAP trotz des herausfordernden geopolitischen Umfelds voraussichtlich auf ein recht stabiles Nachfrageumfeld blicken dürften, stelle sich die Situation im Bereich Engineering-Software und IT-Dienstleistungen sehr unterschiedlich dar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,70 € 		Abst. Kursziel*:
41,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
Analyst Name::
Johannes Schaller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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